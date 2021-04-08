صالح والحكيم يؤكدان على أهمية الانتخابات المقبلة

2021/04/08 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد والتأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، ان “صالح استقبل رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، حيث جرى بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد“، مبينا انه “تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد وتعزيز جهود سيادة القانون، ودعم مسار الإصلاحات في البلد، وتقوية النسيج الاجتماعي عبر الحوار والتلاقي، وحماية أمن واستقرار المواطنين وتلبية احتياجاتهم”.

واضاف البيان، “كما جرى التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، ودعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها بالشكل الذي يضمنُ استقلاليتها ونزاهتها، ويساهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات”.

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