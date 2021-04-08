الصحة تحذر من “عواقب وخيمة”

2021/04/08 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من ما وصفتها “عواقب وخيمة” نتيجة عدم تجاوب المجتمع مع تحذيراتها بشأن فايروس كورونا.

وقالت الصحة بحسب وكالة الأنباء العراقية، “نحذر من عواقب وخيمة نتيجة عدم تجاوب المجتمع مع تحذيراتها ونحمل من يقيم مجالس العزاء ويدعو للتجمعات وإقامة الولائم سبب زيادة عدد الإصابات بكورونا”.

واعتبرت الصحة أن “تهاون المواطن بالتعليمات وعدم مراجعته إلى المؤسسات الصحية لاستلام اللقاح سيؤدي إلى كارثة حقيقية”، كاشفة أن “50٪؜ من الوفيات سببها تأخر المصابين من مراجعة المؤسسات الصحية”.

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