2021/04/08 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأى السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الخميس، أن الارتفاع الذي وصفه بـ”الملحوظ” في الاحتياطيات الأجنبية، بالبنك المركزي، يدعم الوضع الاقتصادي في العراق.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير البريطاني في بغداد: الارتفاع الملحوظ بالاحتياطيات الأجنبية يدعم اقتصاد العراق المركز الخبري الوطني.

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