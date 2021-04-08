الإعلام الأمني تعلن ضبط 24 صاروخاً شرق 'عين الأسد'

2021/04/08 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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الإعلام الأمني تعلن ضبط 24 صاروخاً داخل عجلة شرق "عين الأسد"

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