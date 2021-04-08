في لقاء توقف 30 دقيقة.. موقعة الوصافة تنتهي بهزيمة ثقيلة للشرطة من النجف بالممتاز

2021/04/08 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعرض فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الخميس ( 8 نيسان 2021) لهزيمة ثقيلة من النجف 1 - 3، في لقاء جرى على ملعب النجف الدولي وتوقف مدة 30 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ضمن منافسات الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)،" المباراة بدأت بتحفظ من الطرفين من دون ضغط وفرص فعلية حتى الدقيقة 15 كوقت فعلي للمباراة لينقطع التيار الكهربائي وإيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة ومن ثم أستأُنفت عند الدقيقة 45، وما أن انطلقت الصافرة حتى أعلن النجف عن هدف التقدم في الدقيقة (16) من الوقت الفعلي (46) مع التوقف جاء بواسطة كنان عادل، وبدلا من أن يبحث الشرطة عن التعويض إستمرت أفضلية النجف والهدف الثاني ،جاء بتسديدة من بعيد ولنفس اللاعب كنان عادل في الدقيقة 23، هذا الهدف بعثر خطوط الشرطة ليخطأ حارسه أحمد باسل عندما أهدى للنجف هدفاً ثالثا للنجف جاء من تسديدة طاهر حميد البعيدة تصدى لها حارس الشرطة أحمد باسل وأدخلها المرمى في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الاول نجفي بإمتياز 3 - صفر".

وأضاف،" الشرطة دخل الشوط الثاني بأفضلية وضغط عالٍ، وفرص فعلية، لكنه ترك خلفه فراغات استثمرها النجف في فرص مقابلة مع ضغط لاعبي النجف على حامل الكرة، الا ان هدف تقليص الفارق جاء للشرطة في الدقيقة 53 بواسطة المحترف رافا، ومع مرور الوقت بدأ الشرطة بفقدان التركيز بسبب التسرع والبحث عن الهدف، لينتهي اللقاء نجفي 3 – 1".

وبفوز النجف ارتفع رصيده الى النقطة 51، ومركز الوصافة، بعد الجوية المتصدر بـ 59 نقطة، والشرطة ثالثا بنقاطه الـ 49.

وكانت الجولة 27 قد أفتتحت اليوم بتعادل الحدود والقاسم، والسماوة والنفط، وفوز اربيل على نفط ميسان.

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