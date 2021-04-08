جامعة البصرة تؤكد قدرتها على إنتاج لقاح سينوفارم الصيني المُضاد لكورونا في مختبراتها - عاجل

2021/04/08 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأكد رئيس جامعة البصرة الدكتور ، سعد شاهين ، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، توفر جميع الإمكانيات العلمية والبشرية لإنتاج لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال شاهين في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "جامعة البصرة لديها كل الإمكانيات العلمية والبشرية لإنتاج لقاح سينوفارم الصيني، من خلال المختبرات الجيدة والرصينة الموجودة التي تمتلكها كلية الصيدلة وكلية الطب التابعة لها"، بالاضافة إلى وجود الخبراء الاختصاصيين بهذا المجال الذين بأستطاعتهم إجراء عملية الانتاج حال توفر الدعم المادي ومعمل الأسبرين على غرار مايحصل في باقي الدول المنتجة لهذا اللقاح".وأضاف إن" الحكومة العراقية بأمكانها استثمار علاقاتها واتفاقاتها مع الدول المنتجة للقاح ، ومنها الصين وروسيا لفتح خطوط انتاجية في العراق ، وسنشرف على الإنتاج وإكمال هذا الإجراء خلال مدة قصيرة".وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن مصنع "فاكسيرا" للدواء سيبدأ إنتاج ما بين 20 إلى 60 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، بشكل سنوي، بعد موافقة مجلس الوزراء على تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.وقالت الوزيرة، على هامش مشاركتها في مؤتمر "حقوق الإنسان..بناء عالم ما بعد الجائحة"، الخميس، إن مصر تسلمت نحو 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، خلال الفترة الماضية.

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