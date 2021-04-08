2021/04/08 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن العثور على عجلة تحمل صواريخ كانت تحاول استهداف قاعدة عين الاسد.وذكر بيان للخلية من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة الثامنة من اليوم الخميس، عجلة نوع(هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية، حيث تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على ٢٤ صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ.واضاف ان القوات الأمنية تقوم الان باجراء تحقيقات لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: العثور على عجلة تحمل صواريخ كانت تحاول استهداف قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: العثور على عجلة تحمل صواريخ كانت تحاول استهداف قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).