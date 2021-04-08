السفير البريطاني :الارتفاع الملحوظ للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يدعم الوضع الاقتصادي في العراق

2021/04/08 | 22:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف مع سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي اليوم الخميس الارتفاع الملحوظ باحتياطيات البنك المركزي العراقي الأجنبية.واكد السفير بحسب بيان للبنك ، ان الارتفاع الملحوظ للاحتياطيات الأجنبية للبنك يدعم الوضع الاقتصادي في العراق ويضعه بمرحلة جيده ومستقرة".وعلى هامش اللقاء، زار المحافظ والسفير المبنى الجديد للبنك المركزي الذي صممته المعمارية الراحلة زها حديد.واطلعا على مراحل التطور، حيث بين ان صرح البنك المركزي الجديد سيكون اضافة نوعية للعاصمة بغداد./انتهى8

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