العراق.. السيد الصدر يذكر الحكومة بـ8 نقاط مهمة

2021/04/08 | 22:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بمساعي الحكومة لتقنين تواجد القوات الأجنبية، لكنه ذكر في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بـ8 نق...

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