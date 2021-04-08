وزير الزراعة يوجه بفتح أستيراد محصول الطماطم  وبكميات مقننة

2021/04/08 | 22:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، بفتح أستيراد محصول الطماطم وبكميات مقننة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “الخفاجي وجه استنادا للصلاحيات النافذة بمنع وفتح الاستيراد و في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بحصول الموافقة على فتح استيراد محصول الطماطم، ومن جميع المنافذ الحدودية وبكميات مقننة وبواقع خمسين الف طن، ولمدة محدودة واعتبارا من ٨ / ٤/ ٢٠٢١”.

واضاف أن “عملية فتح الاستيراد المقنن للطماطم جاء لتلبية حاجة المستهلك خلال هذه الفترة، ولمعالجة شحة المنتج بين العروتين الخريفية والربيعية ولفترة عشرين يوما فقط، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك”.

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