العطا: صدور التعليمات الرسمية لتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود وشمولهم بامتيازات القرار 315

2021/04/08 | 22:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، الخميس، صدور التعليمات الرسمية لتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود وشمولهم بامتيازات القرار ثلاث مئة وخمسة عشر.

وبارك العطا في بيان، للمحاضرين والإداريين بصدور التعليمات الرسمية من مجلس الوزراء الموجهة الى وزارتي المالية والتربية المتضمنة تحويلهم الى عقود وشمولهم بامتيازات القرار ثلاث مئة وخمسة عشر.

وأضاف أن محافظة بغداد أكملت المتطلبات الإدارية كافة، وبانتظار وصول التعليمات من أجل احتواء هذه الشريحة المهمة التي عانت من التهميش والمماطلة.

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