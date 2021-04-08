2021/04/08 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، العثور على عجلة بداخلها منصة صواريخ شرق قاعدة عين الأسد الجوية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة 20:00 من اليوم الخميس، عجلة نوع(هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية".

وبينت أنه "تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ".

ولفتت إلى أن "القوات الأمنية تقوم الان هناك باجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: المباشرة بتفكيك 24 صاروخاً داخل عجلة شرق قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: المباشرة بتفكيك 24 صاروخاً داخل عجلة شرق قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).