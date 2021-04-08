الخلية تعلن ضبط منصة صواريخ محوّرة قرب قاعدة عين الأسد

2021/04/08 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، العثور على منصة صواريخ محوّرة قرب قاعدة عين الأسد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (8 نيسان 2021) إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة ٢٠٠٠ من اليوم الخميس، عجلة نوع(هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية، حيث تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على ٢٤ صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ".

وأضافت، "كما أن القوات الأمنية تقوم الان هناك باجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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