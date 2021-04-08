السودان يعلن تحرير 95 بالمئة من أراضي

2021/04/08 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السجان إن الجيش السوداني يبسط سيطرته على الفشقة وتبقى القليل، مضيفا "نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين، وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي".

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