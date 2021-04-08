تفكيك 24 صاروخا شرق قاعدة عين الاسد

2021/04/08 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، مساء الخميس، عن ضبط عجلة تحمل 24 صاروخاً لاستهداف قاعدة عين الاسد والمباشرة بتفكيكها.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة 2000 من اليوم عجلة نوع (هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية.

واضافت: انه عند الاقتراب من العجلة وتفتيشها وجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ.

واكدت ان القوات الأمنية تقوم الان باجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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