الصحة تصدر توجيهات جديدة بشأن الحظر

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بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة
انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية وحرصا على التواصل المستمر مع الراي العام في العراق ، نحذر من خطورة الوضع الوبائي في العراق حيث بلغ المنحى الوبائي مستوى خطيراً جدا وذلك بتسجيل اكثر من ٨ الاف اصابة في اليوم الواحد وهو اعلى معدل منذ بدء الجائحة مما سيؤدي الى تهديد حقيقي يفوق امكانية مؤسساتنا الصحية على استيعاب عدد المرضى الداخلين الى مراكز ومستشفيات علاج كوفيد ١٩ وردهات العناية المركزة و المخاطر الكبيرة على صحة المجتمع باكمله.
ان استمرار ارتفاع الاصابات هو نتيجة حتمية لهذا التهاون الكبير بالاجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث ترصد فرقنا الصحية الوقائية مستويات متدنية من التزام المواطنين والذي يكاد يكون شبه منعدم في اغلب مناطق العراق من ناحية قلة أرتداء الكمام وعدم الاهتمام للتباعد الجسدي واستمرار التجمعات البشرية في الاسواق واقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء في أستهانة واضحة لخطورة جائحة كورونا والاثار الخطيرة لها على صحة المواطن والمجتمع ، في مشهد يشير بشكل واضح الى تجاهل المجتمع للتعليمات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وكذلك البيانات الصادرة من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية المختصة على الرغم من الجهود الكبيرة لنشر التوعية والتثقيف لخطورة عدم الالتزام والتجاهل للاجراءات الوقائية .
ان وزارة الصحة والبيئة تكرر التحذير من العواقب الوخيمة والخطيرة بسبب الوضع الوبائي المقلق وتحمل الجهات التي تدعو و تقيم للتجمعات البشرية ومجالس العزاء والمناسبات والتي لاتلتزم بالتعليمات الصحية مسوؤلية ازدياد عدد الاصابات والتبعات الناتجة عنها من ازدياد نسب الوفيات والاصابات المرضية الخطيرة .
و ندعو كافة القوى المجتمعية المخلصة من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين ونشطاء واعلاميين الى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية وعدم الصمت في ظل أستمرار الوضع الوبائي الخطير مما سيؤدي الى نتائج كارثية ومرعبة.
أن وزارة الصحة والبيئة تشكر من تفاعل مع الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة كورونا وتشجع الجميع على الاقبال على اللقاح وتأسف لضعف الاقبال على أخذ اللقاح خلال الايام الماضية بعد أن كان العدد تصاعديا في الايام الاولى من أطلاق الحملة والذي قد يكون نتيجة الاشاعات غير الدقيقة التي اثيرت على اللقاحات ، ان وزارتنا تؤكد على فعالية ومأمونية اللقاحات التي تدخل العراق وتحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان المضاعفات التي اثيرت على لقاح استرازنيكا - أكسفورد هي نادرة الحدوث وتصل الى نسبة واحد بالمليون ، وثبت فعالية اللقاح في كل الدراسات العالمية المعتمدة لتقليل الدخول للمستشفى وخفض الوفيات بشكل كبير جدا ، وهذا ما أكدته الوكالة الاوربية الأدوية ومنظمة الصحة العالمية يوم امس بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع.
ان وزارة الصحة تؤكد على المواطنين بضرورة التسجيل في المنصة الالكترونية والتوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح فانه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على هذا الوباء الخبيث.
ندعو كافة القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة .
كل الشكر والتقدير لكوادرنا البطلة بكل فئاتهم المرابطة لمواجهة هذه الجائحة الكبرى ، كما نشكر كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في مجابهة هذا الوباء الخبيث.
الرحمة والغفران لشهداء جيشنا الابيض
الشفاء العاجل لكل المرضى الاعزاء
حمى الله العراق وشعبه من كل سوء
وزارة الصحة والبيئة
الخميس ٨ نيسان ٢٠٢١
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