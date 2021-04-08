الصحة تصدر بياناً تحذيرياً بعد تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بكورونا

2021/04/08 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذّرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، من "خطورة" الوضع الوبائي في العراق بعد تسجيل أعلى حصيلة وبائية يومية في البلاد.وقالت الوزارة في بيان، إنه "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والقانونية وحرصا على التواصل المستمر مع الرأي العام في العراق، نحذر من خطورة الوضع الوبائي في العراق حيث بلغ المنحى الوبائي مستوى خطيراً جداً وذلك بتسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة في اليوم الواحد وهو أعلى معدل منذ بدء الجائحة مما سيؤدي إلى تهديد حقيقي يفوق إمكانية مؤسساتنا الصحية على استيعاب عدد المرضى الداخلين إلى مراكز ومستشفيات علاج كوفيد 19 وردهات العناية المركزة والمخاطر الكبيرة على صحة المجتمع باكمله".



وأضاف، أن "استمرار ارتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية لهذا التهاون الكبير بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث ترصد فرقنا الصحية الوقائية مستويات متدنية من التزام المواطنين والذي يكاد يكون شبه منعدم في اغلب مناطق العراق من ناحية قلة ارتداء الكمام وعدم الاهتمام للتباعد الجسدي واستمرار التجمعات البشرية في الأسواق وإقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء في استهانة واضحة لخطورة جائحة كورونا والآثار الخطيرة لها على صحة المواطن والمجتمع، في مشهد يشير بشكل واضح إلى تجاهل المجتمع للتعليمات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وكذلك البيانات الصادرة من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية المختصة على الرغم من الجهود الكبيرة لنشر التوعية والتثقيف لخطورة عدم الالتزام والتجاهل للاجراءات الوقائية".وتابع، أن "وزارة الصحة والبيئة تكرر التحذير من العواقب الوخيمة والخطيرة بسبب الوضع الوبائي المقلق وتحمل الجهات التي تدعو و تقيم للتجمعات البشرية ومجالس العزاء والمناسبات والتي لاتلتزم بالتعليمات الصحية مسوؤلية ازدياد عدد الاصابات والتبعات الناتجة عنها من ازدياد نسب الوفيات والاصابات المرضية الخطيرة".وبين، "ندعو كافة القوى المجتمعية المخلصة من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين ونشطاء وإعلاميين إلى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية وعدم الصمت في ظل استمرار الوضع الوبائي الخطير مما سيؤدي الى نتائج كارثية ومرعبة".وأشار البيان إلى أن "وزارة الصحة والبيئة تشكر من تفاعل مع الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة كورونا وتشجع الجميع على الاقبال على اللقاح وتأسف لضعف الاقبال على أخذ اللقاح خلال الأيام الماضية بعد أن كان العدد تصاعديا في الأيام الأولى من إطلاق الحملة والذي قد يكون نتيجة الإشاعات غير الدقيقة التي اثيرت على اللقاحات"، مبيناً أن "وزارتنا تؤكد على فعالية ومأمونية اللقاحات التي تدخل العراق وتحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان المضاعفات التي اثيرت على لقاح استرازنيكا - أكسفورد هي نادرة الحدوث وتصل الى نسبة واحد بالمليون ، وثبت فعالية اللقاح في كل الدراسات العالمية المعتمدة لتقليل الدخول للمستشفى وخفض الوفيات بشكل كبير جدا ، وهذا ما أكدته الوكالة الاوربية الأدوية ومنظمة الصحة العالمية يوم امس بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع".ولفت إلى أن "وزارة الصحة تؤكد على المواطنين بضرورة التسجيل في المنصة الإلكترونية والتوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح فانه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على هذا الوباء الخبيث".وأضاف، "ندعو كافة القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني بذل كل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة".وختم البيان، "كل الشكر والتقدير لكوادرنا البطلة بكل فئاتهم المرابطة لمواجهة هذه الجائحة الكبرى، كما نشكر كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الساندة لجهود وزارة الصحة في مجابهة هذا الوباء الخبيث".

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