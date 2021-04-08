"توقع ارتفاع الإصابات".. مسؤول بالصحة يحدد أفضل طريقتين للوقاية من كورونا

2021/04/08 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتوقع مدير قسم التعزيز في وزارة الصحة هيثم العبيدي، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، فيما حدد أفضل طريقتين للوقاية من الوباء.

ويسجل العراق منذ 3 أيام معدل إصابات يومي لا يقل عن 7000 حالة.وقال العبيدي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "إصابات كورونا من المتوقع أن ترتفع اكثر خلال الأيام المقبلة بسبب عدم وجود إلتزام من قبل المواطنين الذين يمارسون حياتهم وكأنه لا لوجود لكورونا في العراق".وأضاف، أن "عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية أوصل البلاد الى مرحلة التفشي وأدى الى ارتفاع الاصابات والوفيات بكورونا من مختلف الاعمار"، مبينا أن "ابرز اسباب الوفاة بالفيروس هي المراجعة المتأخرة".وأكد العبيدي أن "أفضل طريقتين للوقاية من فيروس كورونا هي ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة وفرض غرمات مالية على المواطنين الذين لا يرتدونها وجعل الكمامة ثقافة مجتمع، وتجنب التجمعات"، مشيراً الى "ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى مع كورونا والاستفادة منها".وفي وقت سابق من اليوم، عزت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل رقم غير مسبوق لإصابات كورونا في العراق تجاوز يوم أمس الـ 8000 ، إلى التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية، والسلالة الجديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح وزعه على وسائل إعلام، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العراق سجل خلال اليومين الماضيين أرقاماً غير مسبوقة، وهذا يعد تطوراً وبائياً خطيراً".وأضاف، أن "الوزارة لم تتفاجأ بوصول حالات الإصابة إلى الأرقام الكبيرة، بعد التحذيرات التي قدمتها الصحة خلال الأيام الماضية".وتابع، أن "وزارة الصحة حذرت مرات عدة من الزيادة المحتملة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وحتى قبل فصل الشتاء ودخول السلالة الجديدة إلى العراق".وأشار البدر، إلى أنه "خلال الفترة الماضية شهدنا تراخياً وتهاوناً في الالتزام بالإجراءات الوقائية"، مبيناً أن "بعض المواطنين استنتج انعدام وتراجع خطر كورونا بعد هبوط أعداد الإصابات".وأكد المتحدث، أنه "إلى غاية الآن الموقف تحت السيطرة، وبإمكاننا التعامل مع زيادة الإصابات بكورونا رغم خطورتها"، مشيراً إلى أن الأنظمة الصحية لها محدودية في التعامل مع الحالات بنفس الوقت".وأكمل البدر، أن "طبيعة الإصابات الحالية أشد من الموجات السابقة، وإصابة فئات لم نعتد على إصابتها بينها الشباب والأطفال".ودعا إلى "الالتزام بالتعليمات الوقائية والإقبال على اللقاح من خلال التسجيل على المنصة الخاصة بأخذ اللقاح"، مؤكداً أن "إقبال المواطنين على أخذ اللقاح يُعد جيداً".ونفى المتحدث، "ما أثير عن اللقاحات في العراق والعالم من إشاعات ومعلومات خاطئة وغير دقيقة وليس لها استناداً علمياً"، لافتاً إلى أن "منظمة الصحة العالمية تتابع آثار التطعيم بلقاح كورونا".

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