النجف يقهر الشرطة بثلاثية

2021/04/08 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قفز فريق النجف لوصافة الترتيب بإسقاطه الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.النجف فاجأ الشرطة في بداية نارية وتمكن عبر لاعبه المحترف كنان عادل من احراز هدفين متعاقبين حيث شهدت المباراة توقفا اضطراريا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في الملعب وسجل طاهر حميد الهدف الثالث في الدقيقة ٢١ من الوقت المضاف للشوط الأول والذي أضيف تعويضا للتوقف لينتهي الشوط الأول بتقدم النجف بثلاثة أهداف دون رد.وفي الشوط الثاني ضغط الشرطة وردت العارضة كرتين وسجل المحترف البرازيلي رافائيل سيلفا الهدف الوحيد للشرطة في الدقيقة ٥٤ لتنتهي المباراة بفوز النجف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ورفع النجف رصيده إلى النقطة ٥١ في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٤٩ في المركز الثالث./انتهى

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