الصحة تحذر من خطورة الوضع الوبائي في العراق /موسع

2021/04/08 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حذرت وزارة الصحة والبيئة من خطورة الوضع الوبائي في العراق مؤكدة ان استمرار ارتفاع الاصابات هو نتيجة حتمية لهذا التهاون الكبير بالاجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.واوضحت في بيان : انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية وحرصا على التواصل المستمر مع الراي العام في العراق ، نحذر من خطورة الوضع الوبائي في العراق حيث بلغ المنحى الوبائي مستوى خطيراً جدا وذلك بتسجيل اكثر من ٨ الاف اصابة في اليوم الواحد وهو اعلى معدل منذ بدء الجائحة مما سيؤدي الى تهديد حقيقي يفوق امكانية مؤسساتنا الصحية على استيعاب عدد المرضى الداخلين الى مراكز ومستشفيات علاج كوفيد ١٩ وردهات العناية المركزة و المخاطر الكبيرة على صحة المجتمع باكمله.واكدت ان استمرار ارتفاع الاصابات هو نتيجة حتمية لهذا التهاون الكبير بالاجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث ترصد فرقنا الصحية الوقائية مستويات متدنية من التزام المواطنين والذي يكاد يكون شبه منعدم في اغلب مناطق العراق من ناحية قلة أرتداء الكمام وعدم الاهتمام للتباعد الجسدي واستمرار التجمعات البشرية في الاسواق واقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء في أستهانة واضحة لخطورة جائحة كورونا والاثار الخطيرة لها على صحة المواطن والمجتمع ، في مشهد يشير بشكل واضح الى تجاهل المجتمع للتعليمات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وكذلك البيانات الصادرة من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية المختصة على الرغم من الجهود الكبيرة لنشر التوعية والتثقيف لخطورة عدم الالتزام والتجاهل للاجراءات الوقائية .وتابع ان وزارة الصحة والبيئة تكرر التحذير من العواقب الوخيمة والخطيرة بسبب الوضع الوبائي المقلق وتحمل الجهات التي تدعو و تقيم للتجمعات البشرية ومجالس العزاء والمناسبات والتي لاتلتزم بالتعليمات الصحية مسوؤلية ازدياد عدد الاصابات والتبعات الناتجة عنها من ازدياد نسب الوفيات والاصابات المرضية الخطيرة .ودعت الوزارة كافة القوى المجتمعية المخلصة من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين ونشطاء واعلاميين الى تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية وعدم الصمت في ظل أستمرار الوضع الوبائي الخطير مما سيؤدي الى نتائج كارثية ومرعبة.وبينت أن وزارة الصحة والبيئة تشكر من تفاعل مع الحملة الوطنية للتحصين ضد جائحة كورونا وتشجع الجميع على الاقبال على اللقاح وتأسف لضعف الاقبال على أخذ اللقاح خلال الايام الماضية بعد أن كان العدد تصاعديا في الايام الاولى من أطلاق الحملة والذي قد يكون نتيجة الاشاعات غير الدقيقة التي اثيرت على اللقاحات .واكدت الوزارة على فعالية ومأمونية اللقاحات التي تدخل العراق وتحرص على اعتمادها من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان المضاعفات التي اثيرت على لقاح استرازنيكا - أكسفورد هي نادرة الحدوث وتصل الى نسبة واحد بالمليون ، وثبت فعالية اللقاح في كل الدراسات العالمية المعتمدة لتقليل الدخول للمستشفى وخفض الوفيات بشكل كبير جدا ، وهذا ما أكدته الوكالة الاوربية الأدوية ومنظمة الصحة العالمية يوم امس بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع.واضاف ان وزارة الصحة تؤكد على المواطنين بضرورة التسجيل في المنصة الالكترونية والتوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح فانه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على هذا الوباء الخبيث.ودعت كافة القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والاهلية ومنظمات المجتمع المدني الى بذل كل الجهود لحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة ./انتهى9

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