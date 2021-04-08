2021/04/08 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أبدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، أسفها للإقبال الضعيف على التطعيم من فيروس كورونا، فيما طمأنت بشأن لقاح استرازنيكا.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “انطلاقا من مسؤوليتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تأسف للإقبال الضعيف على التطعيم من كورونا وتطمئن بشأن استرازنيكا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تأسف للإقبال الضعيف على التطعيم من كورونا وتطمئن بشأن استرازنيكا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تأسف للإقبال الضعيف على التطعيم من كورونا وتطمئن بشأن استرازنيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).