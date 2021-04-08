السفير الأميركي: الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة لمنع تكرار الهجمات على الخضراء

2021/04/08 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغدادأكد السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة لمنع تكرار الهجمات على المنطقة الخضراء.يتبع*****

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