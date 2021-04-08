تركيا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/08 | 23:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة التركية الخميس تسجيل 55941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى مستوى للإصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

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وأشارت الوزارة إلى تسجيل حصيلة وفيات يومية بلغت 258 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات 33201 حالة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات مجددا، بما في ذلك العودة إلى فرض العزل العام بكل أنحاء البلاد خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في الـ13 من أبريل الجاري.

وسجلت تركيا حصيلة إصابات بكورونا بلغت 3 ملايين و690 ألف حالة تقريبا، وفق ما نقلت رويترز.

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