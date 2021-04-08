نزاع عشائري في الديوانية والشرطة تتدخل بقوة (صور)

2021/04/08 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، القاء القبض على 15 شخصا بسبب نزاع عشائري.

وقالت القيادة في بيان اليوم، (8 نيسان 2021)، ان "دوريات مركز شرطة الحمزة القت القبض على 15 شخصا بسبب نزاع عشائري حصل في قضاء الحمزة الشرقي دون حصول أي إصابات بشرية".

وأضاف البيان، ان "الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق مع المطلوبين في الحادث من أجل الوقوف على اسباب النزاع فضلا عن تقرير مصيرهم".

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