القبض على مجرم خطير في الديوانية (صور)

2021/04/08 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

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اكد مصدر امني، الخميس، القبض على محرم خطير قتل صديقة اثر مزاح تطور الى اشتباك.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (8 نيسان 2021)، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي حيدر حسن منخي ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد حسين رشاد تمكنت قوة من شعبة مكافحة اجرام الحمزة ضمت عدد من الضباط و المنتسبين من القاء القبض على متهم بالقتل".

واضاف، انه "اعترف أثناء التحقيق بقتل صديقه بعد مزاح فيما بينهم تطور إلى تشابك بالايدي لتكون الطلقة التي خرجت من مسدسه نهاية المزاح الذي تحول الى جريمة قتل".

واوضح، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم من أجل عرضه على القضاء حتى ينال جزاءه العادل".

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