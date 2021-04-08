2021/04/08 | 23:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عن تفاصيل مهمة بشأن تقييم الدورة البرلمانية الحالية، وفيما كشف عن “معاناة” تتمثل بالحصول على نصاب كاف لعقد الجلسات الطبيعية، لفت إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يتحدث في مقابلة مطولة عن الموازنة وحظوظ الكتل الكبيرة وحل البرلمان وانتقاد سابقيه وملفات أخرى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يتحدث في مقابلة مطولة عن الموازنة وحظوظ الكتل الكبيرة وحل البرلمان وانتقاد سابقيه وملفات أخرى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يتحدث في مقابلة مطولة عن الموازنة وحظوظ الكتل الكبيرة وحل البرلمان وانتقاد سابقيه وملفات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).