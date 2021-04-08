تولر: لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

2021/04/08 | 23:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الامريكية في بغداد.

وقال تولر في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية"، مبيناً أن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار هذه الهجمات".

وأكد أنه " لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة".

ولفت إلى أن "علاقة الولايات المتحدة مع العراق مبنية على مصلحة البلدين فقط".

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