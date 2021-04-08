السفير الأمريكي في تصريح متلفز : المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية

2021/04/08 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر ان العلاقات العراقية-الأمريكية تواجه العديد من التحديات مؤكدا ان من مصلحة الولايات المتحدة وجود عراق آمن ومستقر.واضاف في تصريح متلفز ان تقوية المؤسسات الأمنية العراقية أمر مهم للولايات المتحدة ، مشيرا الى مذكرات تفاهم وقعت بين البلدين لتقوية القطاع الخاص وتطويره.واكد تولر:ان 80 دولة منضوية في التحالف الدولي لمواجهة داعش لافتا الى ان القوات الأمنية العراقية هي من تقاتل الإرهاب على الأرض مشيرا الى وجود 2500 فرد من القوات الأمريكية ضمن القوات الدولية العاملة في العراق.واشار تولر الى ان الإدارة الأمريكية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة.وبين تولر: المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية ،مؤكدا ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار هذه الهجمات.وبين : نسعى إلى تطوير القوات العراقية حتى لا تحتاج إلى دعم من قوات أخرى.وتابع تولر: مستعدون لمساعدة العراق في تقديم اللقاحات الخاصة بكوفيد 19.واكد: ان علاقة الولايات المتحدة مع العراق مبنية على مصلحة البلدين فقط./انتهى9

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