اصابة خمسة مزارعين بانفجار عبوة ناسفة شرق صلاح الدين

2021/04/08 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصيب خمسة مزارعين بانفجار عبوة ناسفة شرق صلاح الدين .وقال الحشد الشعبي في بيان ان عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية انفجرت على مجموعة من المزارعين في ناحية آمرلي شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، مما أدى إلى اصابة 5 مزارعين أحدهم في حالة خطرة ./انتهى9

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