2021/04/08 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).