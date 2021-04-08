2021/04/08 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب

مخيف والسفير البريطاني ستيفن هيكي،

الارتفاع الملحوظ باحتياطيات البنك.

وقال البنك في بيان، إن "محافظ البنك

المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف

استقبل سفير المملكة المتحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي والسفير البريطاني يبحثان الارتفاع "الملحوظ" بالاحتياطيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي والسفير البريطاني يبحثان الارتفاع "الملحوظ" بالاحتياطيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).