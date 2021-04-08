الصحة تحذر من

2021/04/08 | 23:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، الخميس، من ما وصفتها

"عواقب وخيمة" نتيجة عدم التجاوب مع

تحذيراتها بشأن فايروس كورونا.

وقالت الصحة بحسب وكالة الأنباء

العراقية، "نحذر من عواقب وخيمة نتيجة

عدم تجاوب المجتمع مع تحذيرا

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