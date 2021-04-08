قصة الولايات المتحدة (14) –السهول الكبرى - محمد زكريا توفيق

2021/04/08 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق السهول الكبرى في عام 1862، كانت جيوش الاتحاد تقاتل الكونفدراليين في أكثر المعارك دموية في الحرب الأهلية.



لكن في نفس العام، وجد الكونجرس الوقت لتمرير قانونا ليست له علاقة بالحرب، قانون هومستيد.



قانون هومستيد، عرض العزب والأطيان بالمجان، في غرب البلاد لأسر المستوطنين.



كل مزرعة أو عزبة مساحتها 160 فدانا.



رب الأسرة إن لم تكن تقل سنه عن 21 سنة، ويحمل الجنسية الأمريكية، يمكنه امتلاك عزبة ......





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