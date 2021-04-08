معدّة للاطلاق.. الجيش يضبط 24 صاروخاً شرق

2021/04/08 | 23:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن

ضبط ٢٤ صاروخاً داخل عجلة شرق "عين

الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال

المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود

الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء

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