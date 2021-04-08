2021/04/08 | 23:36 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثارة وندية في الدوري العراقي (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

تواصلت إثارة منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي، من خلال النتائج المثيرة والأهداف الجميلة التي تسجل في كل جولة، وهو ما تكرر اليوم الخميس أيضا.

وشهدت منافسات الجولة السابعة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، إثارة مختلفة ورائعة في أربع مباريات من اليوم الأول للجولة، ولكن الحدث الأبرز كان في مباراة الشرطة والنجف في صراع الوصافة، والتي انتهت بفوز فريق النجف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الدولي.

وبعد بداية المباراة ومرور ربع الساعة الأول منها، فوجئ الجميع بانقطاع التيار الكهربائي، ما عطل المباراة لمدة 33 دقيقة، في حادثة تقع للمرة الثانية في ملعب النجف الدولي، قبل أن يعود التيار الكهربائي وتعود معه المجريات، بعد تقدم فريق النجف بثلاثة أهداف نظيفة وجميلة في آن.

وسجل أهداف فريق النجف، كل من اللاعبين طاهر حميد وكنان نعمة هدفين، من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل الهدف الثاني من مسافة بعيدة وتسديدة متقنة بطريقة عالمية.

ورفع فريق النجف رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني، وبفارق ثماني نقاط عن الشرطة المتصدر برصيد 59، بينما تجمد رصيد فريق الشرطة عند النقطة 49 في المركز الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف عالمي وانقطاع للتيار الكهربائي في الدوري العراقي) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هدف عالمي وانقطاع للتيار الكهربائي في الدوري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).