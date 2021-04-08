صفحة اسرائيلية تعلق على زواج لملكة جمال العراق (صورة)

2021/04/08 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علقت صفحة "اسرائل بالعربية" الخميس، على زواج ملكة جمال العراق لعام 1947.

وجاء في التعليق المنشور على تويتر، اليوم (8 نيسان 2021)، انه "زواج (نعيم دنكور برينية) التي اختيرت ملكة جمال العراق عام 1947".

واضاف، انه "ايام من الزمن الجميل التي كان فيها يهود العراق مكونا هاما في الشريحة الاجتماعية والاقتصادية في العراق".

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