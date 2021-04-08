سطو مسلح على احد المنازل في مدينة الكوت (صور)

2021/04/08 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مصدر امني، الخميس، حدوث سطو مسلح على احد المنازل في مدينة الكوت بمحافظة واسط، مؤكدا القبض على المجرمين.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (8 نيسان 2021)، ان "عملية سطو مسلح وقع خلف المجمع الذهبي في منطقة الهورة وسط الكوت".

واضاف، ان "شرطة واسط القت القبض على المجرمين"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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