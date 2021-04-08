2021/04/08 | 23:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن القوات العراقية هي من تقاتل الإرهاب على الأرض، وفيما قال إن المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية، لفت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير الأمريكي: العراقيون هم يقاتلون الإرهاب على الأرض ولا نية لإغلاق السفارة ببغداد المركز الخبري الوطني.

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