تقرير حقوقي: السلطات السورية تعاقب المعارضين في أراضيهم

2021/04/09 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن السلطات في سوريا تقوم بشكل غير قانوني بمصادرة منازل وأراضي تعود لمواطنين فروا من الهجمات العسكرية الروسية والسورية في كل من إدلب وحماة.

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