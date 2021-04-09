المجلس الايزيدي في سنجار يجتمع مع نائبة ممثل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في العراق

2021/04/09 | 00:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اعلام المجلس الايزيدي في سنجار اجتمع اليوم الخميس 8 نيسان 2021 وفد من المجلس الايزيدي في سنجار مع نائبة ممثل الامين العام للأمم المتحدةللشؤون السياسية في العراق، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع الايزيديين في مختلف المجالات منها المحورينالاساسيين الامني والاداري ضمن اتفاقية سنجار.هذا وقد ركز الطرفان على اهمية مشاركة الايزيديين …

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