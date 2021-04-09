متى سنكون ما نريد - جاسم ألصفار

2021/04/09 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار في حوار بث على الهواء مباشرة، ذكر السياسي الروسي المخضرم فلاديمير جيرينوفسكي أن الحضارات التي سادت في التاريخ، أفلت لأسباب عديدة دون أن يتسنى لها النهوض مرة أخرى، وأضاف مازحا ان ما تركته الحضارة الرومانية للعصور المتقدمة ليس أكثر من "معكرونة" أما ما بقى من الحضارة ألألمانية فهو " سيارة المرسيدس" وهكذا استرسل في ضرب أمثلة عن هزالة ما تبقى من حضارات أوربية أفلت بعد أن كان اشعاعها يملأ الدنيا.



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