التجسس عند الله حرام و عند النهضة حلال - سالم لعريض

2021/04/09 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض نعم و ألف نعم: التجسس عند الله حرام و عند النهضة (إخوان تونس و العياذ بالله منهم)حلال رغم أن الله تعالى قال: ﴿-;-وَلَا تَجَسَّسُوا﴾-;-إلا أن النهضة (إخوان تونس و العياذ بالله منهم) تخالف كلام الله كعادتها و تعتبر أن التجسس حلال و يجوز شرعا و تمارسه في السرّ و العلنإن معركة التسريبات الملفقة لخصوم النهضة و للإعلاميين و الإعلاميات هذه الأيام و قبلها تؤكّد على خسّة ال ......





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