الولايات المتحدة تعلن استئناف منح تأشيرات الهجرة والخطوبة

2021/04/09 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر، الخميس، إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حالياً بسبب جائحة كوفيد 19.

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