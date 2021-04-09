خلل فني يوقف تطبيقي ’فيسبوك’ و ’إنستغرام’ في عدد من مناطق العراق

2021/04/09 | 01:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسبب خلل يبدو فنياً، بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة، بتوقف تطبيقي "فيسبوك"، و "إنستغرام" في عدد من مناطق العراق.

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وشكا عدد كبير من مستخدمي هذين التطبيقين (9 نيسان 2021)، عدم استطاعتهم التصفح فيهما، في وقت لم يصدر فيه أي توضيح من قبل الشركة المالكة للتطبيقين، أو المراصد المختصة في البلاد.

وعاد التطبيقان الى العمل بعد فترة اقتربت من نصف ساعة من التوقف.

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