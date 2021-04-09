2021/04/09 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي وفياريال الإسباني وروما الإيطالي الفصل الأول من الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" بأفضلية واضحة بعد فوزه خارج ملعبه ذهابا، فيما بات ممثل إنكلترا الآخر، آرسينال، في وضع صعب بعد تعادل قاتل على أرضه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونايتد وفياريال وروما على الطريق السليم وأرسنال بوضع صعب في اليوروبا ليغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونايتد وفياريال وروما على الطريق السليم وأرسنال بوضع صعب في اليوروبا ليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).