بسبب البيرة.. معلق رياضي يثير جدلا في تونس والقناة توقفه

2021/04/09 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية، الخميس، معلقا رياضيا طلب "بيرة" خلال نقل مباشر لمباراة كرة قدم وأحالته على التحقيق.

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