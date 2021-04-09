ويبقى السؤال أمامنا ، ما العمل؟ - جواد بولس

2021/04/09 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ويبقى السؤال أمامنا: ما العمل؟أثارت تصرفات بعض النواب العرب واليهود التي رافقت جلسة الكنيست الخاصة باداء اليمين الدستورية المطلوبة منهم وفق "قانون أساس الكنيست"، حركة ما يسمى في لغة العصر كتائب الذباب الالكتروني، واستجلبت، في الوقت نفسه، ردود فعل غاضبة من قبل عدة جهات يمينية عنصرية قامت بتجييش الموقف لمزيد من التحريض على النواب العرب وعلى ناخبيهم اجمعين.لقد اختار نواب الجبهة ا ......





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