الصدامات تتجدد في ايرلندا الشمالية والبيت الابيض قلق ويدعو للتهدئة

2021/04/09 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن — لندن -الزمان- بلفاست -ا ف ب : أبدى البيت الابيض الخميس قلقه للاضطرابات التي شهدتها إيرلندا الشمالية في الأيام الاخيرة، داعيا إلى الهدوء.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي “نحن قلقون للعنف في إيرلندا الشمالية”، لافتة إلى أن واشنطن تضم صوتها إلى النداء الذي وجهه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره […]

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