2021/04/09 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، عن مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد، بعد خمس سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع قانون في السويد لتشديد قانون الهجرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع قانون في السويد لتشديد قانون الهجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).