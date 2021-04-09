قصار القامة: ضريبة أن تكون مختلفاً

2021/04/09 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجوان خفاجي، مصممة أزياء مصرية تعرضت للتنمر في طفولتها بسبب قصر قامتها، ولكن بسبب إصرارها وتصالحها مع ذاتها تمكنت من تحقيق أحلامها وأصبحت مصممة أزياء بارزة.علاوة على ذلك، تم انتخابها ملكة جمال قصار القامة في مصر قبل أسبوعين.عززت هذه المناسبة من ثقتها بنفسها ومعنوياتها بشكل كبير بعد عام طويل من المعاناة.واستناداً إلى قصتها، تحدثنا في هذه الحلقة عن حالة قصار القامة في العالم العربي، خاصة مع غياب القوانين التي تضمن حقوقهم.

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